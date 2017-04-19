Первый финский спутник успешно отправлен в космос

Спроектированный и построенный студентами университета Aalto (Хельсинки) спутник Aalto-2 вышел на космическую орбиту. Запуск спутника произошел во Флориде 18 апреля в 18:10 по финскому времени, сообщает YLE.

Сначала небольшой финский сателлит и еще несколько десятков спутников будут доставлены с помощью ракеты-носителя на Международную космическую станцию. В течение следующих недель спутник будет выведен на орбиту Земли. Прямую трансляцию запуска NASA смотрели по всему миру.

Цель спутника — исследовать термосферу. Это слой атмосферы, который начинается на высоте 80-90 километров от Земли.