Пенсионный фонд в Карелии ждет заявлений на выплаты из маткапитала

Сегодня на пресс-конференции управляющий отделением Пенсионного фонда России по Карелии Николай Левин рассказал, как получить ежемесячную выплату из средств материнского капитала. Напомним, это одна из новых мер соцподдержки семей, установленная с 1 января 2018 года по инициативе главы государства Владимира Путина.

Эти выплаты, как уже сообщалось, могут получать семьи, где после 1 января 2018 года родился или усыновлен второй ребенок. Право на получение этих выплат имеют семьи, где совокупный доход на каждого члена семьи не выше 1,5 прожиточных минимумов, то есть 20 898 рублей. Таким образом, общий доход полной семьи с двумя детьми в Петрозаводске не должен превышать 83 592 рублей.

Размер ежемесячной выплаты составит 11 978 рублей, он одинаков для всех районов республики. По словам Николая Левина, пока что ни одного заявления от семей, в которых появился на свет второй ребенок, территориальные органы ПФР по Карелии не получили. Управляющий отделением ПФР считает: связано это с тем, что в первые недели после рождения ребенка у семьи очень много хлопот, и трудно ожидать, что родители сразу же придут писать заявление в Пенсионный фонд. При этом интерес жители республики к новой мере соцподдержки проявляют: на горячие линии поступает немало звонков.

— Наши сотрудники разъясняют, рассказывают все положения действующего закона, — отметил Николай Левин.

В частности, люди интересуются, как именно будут перечисляться деньги. Управляющий отделением ПФР пояснил, что вместе с заявлением на использование средств маткапитала нужно представить реквизиты банковского счета, на который будут поступать выплаты. Счет должен быть открыт в кредитном учреждении, с которым у Пенсионного фонда заключены соглашения: сегодня в этом списке 18 банков. Среди других необходимых документов – паспорт, СНИЛС всех членов семьи заявителя, свидетельства о браке, рождении детей, сведения о доходах семьи за последние 12 месяцев.

Николай Левин обратил внимание на важное обстоятельство: обратиться за ежемесячной выплатой можно в течение полутора лет со дня рождения ребенка. При этом выплата будет установлена со дня рождения ребенка, если заявление подано в течение 6 месяцев. Если позже, то выплата устанавливается со дня обращения.

На сегодняшний день размер материнского капитала составляет 453 023 рубля. Действие программы продлено до 31 декабря 2021 года. В прошлом году в Карелии было выдано почти 3 тысячи сертификатов.