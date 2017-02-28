Павильон «Беломорские петроглифы» могут начать реконструировать уже в этом году

Госкомитет по охране объектов культурного наследия ведет переговоры с проектировщиками. В ведомстве надеются, что в ближайшее время удастся решить вопрос с началом реконструкции павильона, установленного на скале, испещренной древними рисунками.

— Думаю, что работы, с учетом погодных условий, особенностей, займут от года до полутора лет, — сообщила на брифинге председатель госкомитета Юлия Алипова.

По словам чиновников, проект реконструкции павильона был подготовлен еще в 2014 году архитектором Таевым и на тот момент стоимость работ оценивалась в 33 миллиона рублей. Сейчас она выросла до 42 миллионов.

Помимо реконструкции павильона, планируется создать подъездные пути и объекты инфраструктуры. Деньги на работы планируют найти в рамках программы развития туризма. Также инвестор планирует укрепить мост к другой группе беломорских петроглифов, расположенных под открытым небом. В прошлом году из-за аварийного водосброса на местной ГЭС переход через реку к петроглифам размыло водой.