Парфенчиков предлагает отдавать землю под жилье для расселения «аварийки» без торгов

Врио главы Карелии Артур Парфенчиков выступил с законодательной инициативой предоставлять землю строительным компаниям под новостройки для расселения аварийного жилья.

Законопроект о внесении изменений в закон о реализации в Карелии Земельного кодекса России врио главы Карелии направил в парламент республики, сообщает интернет-газета «Вести Карелии».

«Проектом закона предлагается установить дополнительный критерий для отнесения проекта к масштабным инвестиционным проектам в целях предоставления юридическим лицам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, по договору аренды без проведения торгов, в случае если такие проекты предполагают строительство многоквартирных домов, предназначенных для переселения граждан из аварийного жилищного фонда», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

По мнению Парфенчикова, принятие закона позволит ускорить решение вопроса переселения граждан из аварийных многоквартирных домов, а также будет способствовать снижению социальной напряженности в Республике Карелия и улучшению демографической ситуации в республике, говорится в документе.