Парад коммунальной техники устроят в Петрозаводске

В Петрозаводске пройдет парад коммунальной техники: «золотые ручки», шнекоротор и прочие снегоуборочные машины пройдут в составе колонны в главный день «Гипербореи».

Темой карнавального шествия в этом году стало «Укрощение зимы». Организаторы посчитали, что эту идею как нельзя лучше продемонстрирует техника, борющаяся со снегом и льдом на улицах города.

Стать участником гиперборейского шествия могут все желающие, как поодиночке, так и коллективом. Жюри оценит оформление колонны, костюмы участников с использованием светящихся элементов и оригинальных световых приборов. Победителей ждут подарки, отмечает пресс-служба мэрии.

Карнавальное шествие пройдет 18 февраля, колонну начнут собирать в 17:30, старт – в 18:00. Маршрут: площадь Кирова, проспект К. Маркса – улица Энгельса – проспект Ленина – набережная Онежского озера.