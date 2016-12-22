Олег Тельнов: проект сноса «Невского пассажа» может быть готов к лету

Сегодня в правительстве республики прошло первое заседание рабочей группы по сносу «Невского пассажа». В нее вошли представители всех органов исполнительной власти, которые могут помочь в разрешении ситуации с незаконной пристройкой.

— Состоялось достаточно серьезное предметное обсуждение, — рассказал руководитель группы, премьер-министр карельского правительства Олег Тельнов. — Все согласились, что основная причина неисполнения судебного решения кроется в неурегулированности определенных юридических и технических вопросов.

В первую очередь участники заседания обсудили, какие исходно-разрешительные документы должны быть оформлены для начала работ и в какие сроки можно подготовить проектно-сметную документацию.

По оценкам специалистов, на сбор исходно-разрешительных документов может уйти до 3-4 недель. Сроки проектирования составляют порядка четырех месяцев, сроки проведения экспертизы готовой ПСД — до 60 суток. Таким образом, к лету вероятно получение полного комплекта документов, если судебные приставы не столкнутся с дополнительными трудностями.

— Проблема в том, что до настоящего момента предусмотренной Градостроительным кодексом документации для начала демонтожа нет, — добавил Олег Тельнов. — Поскольку общая оценка специалистов состоит в том, что работы по демонтажу являются работами капитального характера, демонтаж должен быть выполнен в формате реконструкции этого жилого дома. Это требует необходимого пакета документов.

Участники рабочей группы договорились о том, что со стороны органов исполнительной власти республики будет оказана вся необходимая помощь в подготовке необходимого технического задания. При этом, добавил Олег Тельнов, права и интересы всех участников процесса будут соблюдены.