Обновленную «Водяновскую» площадку открыли в Петрозаводске

Сегодня в Петрозаводске открыли обновленную «Водяновскую» площадку. Главный ее элемент — детский городок со шпилем, напоминающим шпиль Петропавловской крепости. Как сообщили в горадминистрации, именно поэтому теперь площадка называется «Ленинградская».

Помимо детского городка с горками здесь есть специальная полоса препятствий, целый ряд новых качелей и площадка для воркаута с турниками. Оборудование приобрел фонд «Обнаженные сердца», а установку тренажеров и аттракционов вместе с обустройством нового покрытия оплатила мэрия Петрозаводска.

Напомним, прежний комплекс «Каравелла» отправили на ремонт, заменив его более современным. Деньги на его покупку предоставил фонд Натальи Водяновой «Обнаженные сердца».

Торжественное открытие обновленной площадки состоится 23 февраля в 13:00 в рамках всероссийского фестиваля «Выходи гулять». Для всех участников праздника приготовлена развлекательная программа и сладкие призы.