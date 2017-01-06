Нургалиев вручил подарки от «Сбербанка» детскому центру на западе Карелии

Накануне Рождества заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев посетил филиал восьмого республиканского Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, расположенный в поселке Вешкелица. Вместе с ним приехали вице-премьер Карелии Валентина Улич, руководитель администрации главы Карелии Анатолий Моисеев, глава регионального Минтруда Ольга Соколова, руководители Суоярвского района.

Рашид Нургалиев вручил воспитанникам вешкельского филиала гитару, беспроводные микрофоны и синтезатор. Музыкальные подарки приобретены за счет «Сбербанка» в рамках новогодней благотворительной акции, которая прошла в большинстве районов Карелии.

После небольшого концерта гости посмотрели, как живут сироты и дети, оказавшиеся в тяжелой семейной ситуации. Также Рашид Нургалиев посетил Вешкельский этнокультурный центр.