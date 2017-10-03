Новый фельдшерско-акушерский пункт открыли в Вешкелице

Новый ФАП открылся в селе Вешкелица в Суоярвском районе Карелии сегодня. Он будет обслуживать жителей села и ближайших хуторов. В Вешкелице постоянно живут 540 человек, в том числе 90 детей. На лето приезжают еще 200-300 человек.

В новом фельдшерско-акушерском пункте установили современное медицинское оборудование. Здесь есть все, чтобы оказать человеку первую помощь или принять роды. Жители получили электрокардиограф, аппарат для искусственной вентиляции легких, гинекологическое кресло, современный стерилизатор, столик для новорожденных с подогревом и новые электронные весы.

На торжественное открытие приехали глава Карелии Артур Парфенчиков и заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев.

Рашид Нургалиев — Когда мы проехали по муниципальным образованиям в прошлом году, все люди говорили, что медицина на селе — это проблема. И мы решили там, где были самые проблемные точки, на благотворительные деньги построить три ФАПа. Один как раз в Вешкелице, еще два — Софпорог и Рыбрека. Мы такие ФАПы уже строили в стране: в Крыму, в Южной Осетии, поэтому обратились к заводу в Татарстане, там уже технологии все отработаны, все оборудование сертифицировано, и благодаря совместной работе с республикой работа была выполнена.

Артур Парфенчиков рассказал, что это не последние три ФАПа, которые появятся в республике.

— Мы должны построить в Карелии 20 ФАПов. Одиннадцать вводим в этом году. Еще восемь остается. Спасибо Татарстану, это серьезная помощь для нашей республике. Помимо строительства важная задача — комплектация медицинскими кадрами. Фельдшер сейчас стал дефицитной специальностью в медицине. Мы вместе с Минздравом сейчас работаем над программой подготовки.

Власти района собираются найти человека, который будет работать в ФАПе постоянно, даже готовы предоставить ему двухкомнатную благоустроенную квартиру. Пока же фельдшер, работающий в Суоярви, будет приезжать в Вешкелицу трижды в неделю. Раз в квартал село будут посещать узкопрофильные специалисты.