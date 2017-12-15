Новогодняя ярмарка открылась в Петрозаводске на улице Инженерной

В Петрозаводске открылась новогодняя ярмарка. Традиционно территорию на улице Инженерной очистили от снега и установили домики для торговли. В мэрию поступило более 70 заявок от предприятий агропромышленного комплекса и индивидуальных предпринимателей Петрозаводска и районов Карелии, Мурманска, Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Краснодарского края.

В торговых рядах можно найти мясо от племсовхоза «Мегрега», племенного хозяйства «Ильинское», молочную продукцию ЗАО «Эссойла», продукцию хлебозавода «Сампо» и Суоярвского хлебозавода. Кроме того свою продукцию продают и фермеры. Традиционно представлена мясная продукция из Беларуси. Сало и колбасы от 400 — до 600 рублей.

Рыба и рыбные деликатесы привезли не только местные фермеры, но и предприниматели из Мурманска и Камчатки. Омуль — 1800, клыкач — 1200, чавыча — 970, сельдь соленая — 270 рублей, ряпушка — 100, сиг — 280, форель 260.

Широко представлены сухофрукты, орехи, восточные сладости. Большой выбор солений местных фермеров: капуста с различными добавками, соленые огурцы.

Промышленные товары и сувениры — в ассортименте. Трикотаж, зимние головные уборы, нижнее белье. На ярмарке можно также приобрести продукцию, сделанную руками узников колонии № 9 Петрозаводска. Это банные принадлежности, сувениры. На прилавке есть и герб России и большой фрегат.

Традиционно активные участники ярмарки – пенсионеры, у них можно будет купить моченую бруснику и клюкву, варенье из морошки, черники, клубники, облепихи, сухие грибы и соления, а также вяленую рыбу.

Также на предновогодней ярмарке продаваться ёлочные украшения, гирлянды, сувениры и продукция художественных промыслов, в том числе – сувенирные валенки авторской работы.

Ярмарка будет работать с 15 по 17 декабря с 10 до 18 часов.