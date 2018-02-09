Несколько опасных для пешеходов дорог обнаружили эксперты ОНФ в Петрозаводске

Активисты ОНФ Карелии провели рейд по проблемным дорогам Петрозаводска. Поводом стали обращения местных жителей, которые не чувствуют себя в безопасности на автомагистралях из-за отсутствия необходимой инфраструктуры. В рейде также приняли участие сотрудники мэрии города и ГИБДД, сообщает пресс-служба регионального отделения ОНФ.

Первой точкой стала улица Загородная. После того, как на участке от Мерецкова до Калинина ввели двустороннее движение, магистраль стала опасна для пешеходов. Тротуаров на этой территории нет, поэтому людям приходится идти вдоль проезжей части. Нет и оборудованных пешеходных переходов. В непосредственной близости от дороги находится детский сад №20. Установленные рядом с ним «лежачие полицейские» помогают мало: по словам местных жителей, утром и вечером машины на этом участке практически не сбавляют скорость и не пропускают пешеходов.

— Люди жалуются на то, что боятся выйти из подъездов, поскольку сразу оказываются на проезжей части, — рассказал член регионального штаба ОНФ Владимир Бондарев. – Сейчас скользко, поскользнулся – и ты под машиной. Безусловно, наличие тротуаров решило бы проблему жителей Загородной. И ГИБДД уже выдало предписание администрации Петрозаводска сделать здесь тротуары. А местные жители предлагают здесь либо организовать одностороннее движение, либо установить дополнительные искусственные неровности.

Участники рейда осмотрели также несколько проблемных участков в микрорайоне Ключевая. Так, на пересечении улиц Антонова и Корабелов нет ни тротуаров, ни пешеходного перехода. При этом именно здесь вынуждены переходить дорогу учащиеся школы №3 и пациенты поликлиники №4.

Не меньше проблем выявлено на пересечении улиц Корабелов и Ключевой. Улица Корабелов разделяет «верхнюю» и «нижнюю» Ключевую. При этом в районе «нижней Ключевой» располагается целый ряд важных социальных объектов — две спортивные школы, бассейн и поликлиника, попасть в которые можно только через нерегулируемый опасный перекресток в районе школы №33.

— По итогам рейда мы подготовили обращение в адрес администрации Петрозаводска с предложениями об усовершенствовании дорожного движения, — сказал член регионального штаба ОНФ Виталий Федотов. – Мы понимаем, что для исправления всех выявленных нарушений необходимо провести реконструкцию улиц, на которую в городском бюджете нет средств. Но уже сегодня нужно искать пути решения проблемы, не дожидаясь беды. Например, где-то возможно установить дополнительные искусственные неровности, где-то установить знаки ограничения скорости. Будем вместе с администрацией города и сотрудниками ГИБДД работать над этими вопросами.