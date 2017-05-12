Нацпарк «Водлозерский» купил квадрокоптер

Аппарат поможет уточнить информацию о группах и стадах животных.

Национальный парк «Водлозерский» купил камеры слежения, квадрокоптер и трансмиттеры. Как сообщили в пресс-службе учреждения, оборудование закуплено в рамках проекта «По следам северного оленя».

Первый полет квадрокоптера запланирован на июнь. В связи с затяжной весной специалисты научного отела парка отправятся испытывать новую технику на заповедной территории только в начале лета, после половодья. Тогда же установят и камеры слежения.

Сотрудники парка надеются, что оборудование поможет ученым в изучении групп и стад животных.


 

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Абзац
  • В.О.Дятел

    Интересно, а подавать заявку на полет, как положено, за трое суток — они будут?