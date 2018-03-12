Наталья Вавилова: «хочется, чтобы наша молодежь знала конституцию своей страны»

В музее изобразительных искусств Карелии сегодня открылась выставка «Россия, устремленная в будущее». Выставка стала своеобразным продолжением большого проекта Общероссийского народного фронта. 23 февраля этого года «фронтовики» запустили всероссийский конкурс плакатов на тему «День выборов». Речь шла о выборах президента России 18 марта.

«Почему плакат? Плакат – простое средство информирования, а также публичного высказывания для каждого. Русское плакатное искусство имеет свою уникальную историю, признано во всем мире благодаря тому, что известные художники трудились над созданием плакатов. В разное время плакат призывал идти на выборы, вступать в ряды армии, рекламировал образ жизни, восхвалял героев», — сообщили в карельском отделении ОНФ. — Мы подчеркиваем, что конкурс не имеет цели агитировать за какого-либо конкретного кандидата. Кроме того, в самом плакате не должно было быть элементов агитации за того или иного кандидата или избирательное объединение».

Всего на российский конкурс поступили 6 514 работ, из них больше всего работ прислали школьники – 4 875, на втором месте художники-любители – 1 269, на третьем — профессионалы – 260 плакатов. Из них члены жюри отобрали 50 работ. С ними можно ознакомиться на выставке в музее современной истории России в Москве с 5 по 18 марта. Карелия отослала 41 работу. К сожалению, ни одна из них не попала в ТОП-50 всероссийского конкурса. Зато эксперты отобрали лучшие 18 работ и организовали выставку.

— Нам очень хочется, чтобы наши дети, юноши и молодежь прекрасно знали конституцию своей страны. И понимали – что будущее в их руках. Потому что, зная конституцию, каждый человек понимает, что он сегодня вправе выбирать президента, должен приходить на выборы, что сегодня его голос – важный и решающий, — заявила на открытии выставки Наталья Вавилова, директор музея ИЗО Карелии, доверенное лицо кандидата в президенты России Владимира Путина. — Свою выставку в Петрозаводске мы назвали «Россия, устремленная в будущее». Потому что каждый выбор — это по сути планы на перспективу. Плакат – очень важный инструмент в плане информации.

Лучшие плакаты карельских участников будут представлены в музее изобразительных искусств нашей республики с 12 по 19 марта. В экспозиции выставки — работы учащихся петрозаводской детской школы искусств им. М.А. Балакирева, петрозаводского лесотехнического техникума, специализированной школы искусств, Петровской школы, индустриального колледжа», карельского кадетского корпуса имени Александра Невского и петрозаводского президентского кадетского училища.