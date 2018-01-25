Минздрав назвал четыре обязательных критерия здорового образа жизни

Минздрав России сообщил, какие условия необходимо выполнять человеку, чтобы его образ жизни можно было назвать здоровым. Критерии назвал гендиректор Национального медицинского исследовательского центра кардиологии, доктор медицинских наук Сергей Бойцов на пресс-конференции «Интерфаксу».

– Что такое здоровый образ жизни? Не выдуманное понятие, а понятие вычисленное. Это когда человек выполняет четыре условия, — отметил Бойцов.

По словам медика, во-первых, человек не должен курить. Во-вторых, потреблять не менее 400 граммов овощей и фруктов в день. В-третьих, заниматься умеренной и высокой активностью не менее 30 минут, например, ходьбой в интенсивном темпе. Заключительный критерий — потреблять не более пяти граммов соли в сутки.

– Все четыре фактора должны быть одновременно, только тогда это реально здоровый образ жизни, —

отметил Бойцов. – Если человек курит и выполняет все остальные условия, то его образ жизни уже нездоровый.

Что касается алкоголя, то, как отметил доктор медицинских наук, исследования о его влиянии на здоровье еще не завершились.