Минобороны России поменяет Windows на Linux

Похожее решение принял Пентагон после того, как хакеры взломали систему управления беспилотниками ВВС США на базе Windows.

Минобороны России решило перевести все служебные компьютеры на операционную систему российской разработки Astra Linux. По информации «Известий», это  полностью отечественная разработка московской компании «РусБИТех». Ранее Astra Linux выбрали в качестве единой операционной системы для военных автоматизированных систем управления. Для рабочих компьютеров Минобороны остановилось на ее расширенном варианте — Astra Linux Special Edition со встроенным офисным пакетом. На следующем этапе новая операционка будет загружена на специальные служебные смартфоны и планшеты.

Сейчас на российских военных компьютерах работают лицензионные продукты Microsoft. С 2018 года Минобороны получит первые пакеты Astra Linux для тестирования в войсках. Если новая ОС удовлетворит военных, ее установят на все компьютеры ведомства.

Как утверждают разработчики, ключевая особенность Astra Linux Special Edition — уникальная система защиты информации. Система полностью совместима с современными компьютерами российского производства. Она работает с отечественными процессорами «Эльбрус», «Байкал-Т1» и «Комдив».

Издание отмечает, что ранее на операционную систему на основе Linux решил перейти Пентагон. Решение было принято после того, как хакеры взломали систему управления беспилотными летательными аппаратами ВВС США, использующую Windows.

 

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