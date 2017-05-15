Мэрия предлагает жителям Петрозаводска помочь в организации Дня города

Мэрия Петрозаводска приглашает горожан принять участие в подготовке Дня города. Горадминистрация ждет предложений по организации праздника.

– От вашей инициативы во многом будет зависеть наполнение праздничной программы, – комментируют в мэрии.

Горожан призывают вместе разработать новые интересные идеи, акции, конкурсы, чтобы с каждым годом День города становился все лучше и лучше. В мэрии хотят, чтобы наряду со старыми традициями появлялись новые перспективные начинания.

– Со своей стороны постараемся поддержать лучшие творческие инициативы горожан. Также приглашаем к сотрудничеству организации, желающие внести свой вклад в призовой фонд праздника. Спонсорам готовы оказать помощь в проведении промоакций, рекламных проектов и реализации новых, современных идей, – добавляют в горадминистрации.

Предложения принимаются в управлении культуры и общественных связей мэрии (каб. 519), по электронной почте kultura@petrozavodsk-mo.ru или по телефону 71-33-94.