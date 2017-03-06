Мэрия Петрозаводска расторгнет договор с арендатором парка культуры и отдыха

Глава Карелии Артур Парфенчиков провел сегодня прямую линию. На многоканальный телефон позвонил житель Петрозаводска, который попросил обратить внимание на состояние парка культуры и отдыха в столице Карелии.

– Онежская,набережная прекрасно приведена в порядок. А рядом в парке такое ощущение, что Мамай там даже не прошел, а поселился, – посетовал петрозаводчанин.

По словам Артура Парфенчикова, состояние парка стало одним из первых вопросов, который он обсудил с главой города Ириной Мирошник.

Мэр Петрозаводска, которая, как и руководители других районов и городских округов, принимала участие в прямой линии по видеоконференцсвязи, пояснила, что горадминистрация намерена расторгнуть договор с арендатором – парк был сдан в аренду на 49 лет. Соответствующее исковое заявление планируется направить в суд в начале апреля. Основание для расторжения договора – незаконное строительство в парке.

Артур Парфенчиков в свою очередь сообщил, что, в случае, если договор будет расторгнут и парк вернется в юрисдикцию муниципалитета, республиканские власти с горадминистрацией займутся поиском инвесторов для его развития и благоустройства.