Мэр Петрозаводска поддержала идею поставить часовню на площади Кирова

Сегодня на традиционной встрече с журналистами мэр карельской столицы Ирина Мирошник сообщила, что поддерживает идею построить на площади Кирова часовню святого Фаддея. Этот вопрос будет подниматься на общественных слушаниях, которые состоятся в администрации 25 мая.

Ирина Мирошник напомнила, что святой Фаддей — покровитель Петрозаводска, с точки зрения архитектуры проект достойный, поэтому его нужно воплотить обязательно. По ее словам, идея вынашивалась давно, проект, в том числе его архитектурный облик, рассматривался на градостроительном совете еще при предыдущих администрациях. Но работы активизировались после того, как подключился врио главы Карелии Артур Парфенчиков.

— Артур Олегович энергично взялся за эту повестку, — сказала Ирина Мирошник.

Она также отметила, что результаты общественных слушаний носят рекомендательный характер, и если пришедшие в мэрию люди выскажутся против часовни, у властей останется право принять иное решение.