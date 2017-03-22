Матвеев: «Новые правила размещения рекламы обсуждались совместно с предпринимателями»

Депутат Петросовета Валерий Матвеев рассказал, что удалось найти решение проблемы рекламы на городских улицах, которое устраивает бизнес и одновременно поможет увеличить поступления в городскую казну. Вопрос обсуждался сегодня на заседании горсовета.

Из 250 рекламных конструкций, размещенных в Петрозаводске, примерно 50 не соответствуют законодательству. Их придется убрать и создать новые. Об этом, комментируя новые правила размещения наружной рекламы, заявил депутат Валерий Матвеев.

Напомним, что в утвержденном сегодня на сессии документе Петросовет определил почти 20 типов и видов рекламных конструкций, которые можно устанавливать на улицах города. Это билборды, сити-форматы, тумбы, афишные стенды, электронные экраны, световые короба, настенные панно и тому подобное.

Всего, как предполагается, по новой схеме в городе в итоге появятся 300 мест для размещения наружной рекламы. Депутаты также изменили методику расчета размера годовой платы за установку и эксплуатацию рекламных конструкций.

– С применением новой методики арендной платы и при условии размещения в городе около 300 рекламных конструкций в бюджет Петрозаводска поступления увеличатся с нынешних 8 млн до 28 млн рублей, — сообщил Валерий Матвеев.

По его словам, новые правила обсуждались с представителями рекламного бизнеса, и совместно удалось найти взаимоприемлемое решение. В том числе установить понижающие или повышающие коэффициенты. При расчете платы будет учитываться как тип рекламной конструкции, так и ее расположение – на центральных улицах или в отдаленных микрорайонах.