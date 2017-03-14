Конкурс книжных рецензий среди детей и подростков проводит «Моя газета+»

10 марта в Карелии стартовал третий республиканский конкурс книжных рецензий «Книжное настроение». Об этом «Республике» сообщили в редакции «Моей газеты+».

До 23 апреля дети и подростки могут отправлять рецензии на любимые книги на почту газеты (mygazeta10@mail.ru). Для получения дополнительных баллов участники могут предоставить жюри отрывок из произведения, зачитанный на камеру.

Лучшие конкурсные рецензии будут опубликованы на страницах «Моей газеты+» и на сайте издания. Результаты конкурса станут известны 3 мая, после чего в Национальной библиотеке Карелии состоится торжественное награждение победителей.