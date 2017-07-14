Лагеря Карелии: «Дружба»

В лагере «Дружба» нас встречют легкий ветер с Онего, солнечные блики на сосновых стволах и директор седьмой спортшколы Петрозаводска Дмитрий Сейфулин. Лагерь приписан к ней. «Дружба» расположилась на берегу озера рядом с поселком Деревянное.

Пробы

К проверкам тут привыкли, относятся к ним спокойно — каждый делает свою работу. Хотя из-за подобной проверки в мае лагерь не смог открыть первую летнюю смену.

Пока сотрудники Роспотребнадзора распаковываются, доходим до пляжа. Точнее, до «места отдыха у воды». Пляж, тем более в детском лагере, — удовольствие дорогое и сложное.

— Купаться здесь нельзя, — объясняет Дмитрий. — Воду из озера тоже не используем, вся вода привозная. Вот ведь бывает так: люди столетиями живут у озера, пьют эту воду, готовят на ней. А потом выясняется, что вода непригодна.

Здесь Роспотребнадзор берет первые пробы: воду будут проверять на вирусы, на химический состав. Скорее всего, чтобы в очередной раз подтвердить: купаться нельзя. Берут образцы почвыж

на микробиологию.

В конце в воде около пирса оставляют «чайный пакетик» — пробу на энтеровирусы. Она покажет результаты через неделю.

Первую смену «Дружба» пропустила — у Ростехнадзора возникли вопросы к старым опорам электроснабжения. В результате электрокабель пришлось спешно зарывать в землю. К июлю успели, вторая смена началась вовремя. Детей, правда, мало: приехали только 29 человек, а лагерь рассчитан на 54. Один корпус так и остался стоять пустым.

— Основная проблема была в том, что мы не знали, откроемся мы или нет, — рассказывает Дмитрий. — Родители планируют свои дела, понятно, что им это не нравится. Путевки на следующую смену мы продаем таким образом: просим оплату в течение трех дней после начала смены. Бережем себя и родителей, чтобы потом не заниматься возвратами.

Условия

Специалисты Роспотребнадзора отправляются брать пробы воды во всех помещениях, где бывают дети: в жилых корпусах, в столовой, в помывочной. Идем вместе с ними, смотрим, в каких условиях живут воспитанники лагеря.

Дети живут в небольших домиках: в каждом из них по две-три комнаты и санузел с умывальной. В комнате могут жить по 3-4 человека.

— С этого года у проверяющих органов новое требование: чтобы пространства было не менее 4 квадратных метров на ребенка, — объясняет Дмитрий. — Так что где-то пришлось убрать кровати.

Туалеты и умывальные в жилых корпусах сделаны под автономную канализацию.

Банное отделение — отдельное небольшое здание. Одно на всех. В банный день дети ходят сюда по очереди: по 5 человек каждые 15 минут.

Кормят детей пять раз в день: завтрак, обед, полдник, ужин и вечерний перекус. Его так и называют «5-е питание». Меню — стандартное лагерное. Если вы хоть раз были в лагере за последние двадцать лет, помните его. Геркулес, какао и бутерброды на завтрак, щи, курица с рисом и компот на обед, ленивые голубцы и салат на ужин. Лучший прием пищи дня — полдник: сок, вафли и конфеты. «5-е питание» — кефир и белый хлеб.

В столовой Роспотребнадзор проводит больше всего времени. Нужно снять пробы с каждого продукта, который едят дети.

На территории стоят уличные тренажеры и качели, работает медпункт, разбито футбольное поле 20 на 40 с искусственным покрытием.

«Дружба»

На поле дети проводят большую часть своего дня. Приходят сразу после завтрака, играют до самой тренировки. Потом идут обедать — и снова на поле. Их воля, они бы и тихий час здесь проводили. «Дружба» — лагерь профильный, здесь отдыхают в основном дети из спортивной школы № 7.

В эту смену дети условно поделены на два отряда: старшие (12-13 лет) — футболисты, младшие (10-11 лет) — тхэквондисты. Впрочем, на поле можно встретить и тех и других.

— Играют сами по себе, постоянно, даже без тренировки, — рассказывает директор. — Футболист, если заразился, он с мячом даже дома. Я читал, какой-то тренер подсчитал, что нужно не менее 10 тысяч касаний мяча в день. Так что наши бьются чуть ли не на смерть, до слез, до синяков. Благо, медпункт работает.

Каждую смену проходит спартакиада. Дети сдают подтягивание, пресс, отжимания, упражнения с мячом. В конце смены составляется сводная таблица со всеми результатами. Культмассом здесь тоже занимаются: недавно проводили квест. По всей территории попрятали записки-подсказки и предложили детям найти клад.

Пробежать пришлось прилично: «Дружба» занимает почти 10 тысяч квадратных метров, или 39 флаго-километров, поясняет Дмитрий Сайфулин, когда идет обработка от клещей, территорию меряют таким образом.

От клещей лагерь обработан. Зато комаров, мошки и слепней здесь в избытке: берег озера, сосновый бор.