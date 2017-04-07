Крест установили на Благовещенском соборе в Кеми  

Сегодня в Кеми освятили и установили крест на куполе Благовещенского собора Кемского мужского монастыря во имя Новомучеников и Исповедников Российских. В мероприятии приняли участие жители района, духовенство Костомукшской епархии, министр по вопросам национальной политики республики Андрей Манин. Министр отметил важность события в год 790-летия массового крещения карелов князем Ярославом.

Благовещенский собор в Кеми построен в начале XX века за счет средств купца Фёдора Антонова. В 1934 году храм был закрыт, его помещения использовались в качестве склада. В 1991 году собор вернули церкви. С 2000 года в цокольной части храма регулярно проводятся богослужения, рассказали в республиканском Министерстве по вопросам национальной политики. Напомним, сейчас собор реставрируют. Работы должны завершиться в этом году. Финансирует реставрацию Роснефть, вложившая на эти цели 100 миллионов рублей.

С одним из главных церковных праздников — Благовещением — всех православных Карелии сегодня поздравил врио главы Артур Парфенчиков.