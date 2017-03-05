Команда из Петрозаводска выиграла в телепередаче «Сто к одному»

Пятеро сотрудников Городского дома культуры: Руслан Смирнов, Владимир Прикуль, Павел Кочетков, Евгения Федорихина и Вадим Поздняков — приняли участие в 22-м сезоне игры «Сто к одному». Их соперниками стали журналисты из Марий Эл. Переда вышла в эфир сегодня.

Командам нужно было назвать популярные ответы на самые разные вопросы. Самым тяжелым для команды оказался вопрос: «Какая сцена должна быть в детективном фильме?». Нашей команде нужно было назвать единственный остававшийся не открытым ответ, но небольшая подсказка от ведущего Александра Гуревича подтолкнула петрозаводчан к правильному ответу.

Посмотреть передачу можно не только в телеэфире, но и в интернете.