«Карелия-Маркет» подала заявление о банкротстве

ООО «Торговый дом Карелия-Маркет» подало в Арбитражный суд заявление о банкротстве. Информация об этом опубликована в картотеке арбитражных дел.

По информации «Вестей Карелии», ранее суд удовлетворил заявление мэрии Петрозаводска о взыскании с компании, арендующей у нее торговый дом «Карелия-Маркет», более десяти миллионов рублей долгов за аренду. Администрация также пыталась наложить арест на счета компании.

В понедельник сообщалось, что здание ТД «Карелия-Маркет» в ближайшее время отключат от электричества. В компании «Энергокомфорт» эту информацию опровергли, сообщив, что арендатор торговых площадей постепенно рассчитывается с долгами за энергию.