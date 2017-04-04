Гоголевский центр в Петрозаводске отключили от электричества за долги

Электричество в Гоголевском центре отключили накануне. Как нам рассказали в пресс-службе Петрозаводских коммунальных сете», владельцы задолжали за энергоснабжение 12 миллионов рублей.

— Мы обнаружили незаконное подключение к сетям и выставили счет по сечению кабеля, — рассказали в ПКС. – Приборов учета электроэнергии в торговом центре нет, поэтому в таком случае измеряется сечение электрического кабеля и стоимость потребленного ресурса высчитывается по установленной законом формуле. Получилось 12 миллионов рублей.

По словам представителей пресс-службы, должники пока не связывались с энергетиками, чтобы начать переговорный процесс.