Глава Карелии: переселение мирян с Валаама должно завершиться в ближайшее время

Сегодня на Валааме находятся 50 человек, которые вскоре переедут в новое жилье на материке. Об этом «Республике» рассказал мэр Сортавалы Сергей Крупин.



— Для примерно тысячи переселенцев в Сортавале возвели пять новых домов. С большинством нашли компромисс. На острове остались 50 человек, и лишь малая часть категорически не желает переезжать, — сообщил градоначальник.

По его словам, это три жителя Валаама. Несмотря на заявления островитян, Сергей Крупин отметил, что и с ними удастся найти общий язык.



— Мы разговаривали с ними, аргументы у них следующие. У кого-то там бизнес – сезон недолгий, но, тем не менее, они развозят туристов на моторных лодках, кто-то торгует копченой рыбой. Кто-то хочет получить с монастыря еще некие дополнительные отступные – это сложившаяся практика и больше традиция. В принципе монастырь рассматривает все такие заявления. И в зависимости от того, насколько эти просьбы подкреплены аргументами, монастырь их удовлетворяет.

А вот точка зрения главы Карелии, которое он высказал изданию «Аргументы и факты»:

— Феномен Валаама создавался столетиями. Бурные события истории начала-середины XX века привели к уничтожению монастыря. Сегодня справедливость восторжествовала, но государство было обязано позаботиться и о светском населении. Была разработана специальная программа переселения, и большинство жителей острова смогли переселиться в благоустроенные квартиры на материке. Некоторые были против, по-человечески их можно понять. Мы намерены добиваться, чтобы расселение завершилось в ближайшее время, но при этом будем учитывать мнение и разумные требования переселенцев, — заявил Александр Худилайнен.

Напомним, в конце 90-х годов государство решило передать Валаам Русской православной церкви. С 2001 года на материке, в Сортавале, начали строить жилые дома для переселенцев с острова — формально Валаам входит в состав Сортавальского городского поселения. Добровольно уехали не все. Около 15 лет продолжаются судебные тяжбы между мирянами и монастырем.