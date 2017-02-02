Глава Карелии: переселение мирян с Валаама должно завершиться в ближайшее время

Сейчас на острове остаются 50 местных жителей, трое из которых категорически против переезда и высказывают властям дополнительные требования.

Сегодня на Валааме находятся 50 человек, которые вскоре переедут в новое жилье на материке. Об этом «Республике» рассказал мэр Сортавалы Сергей Крупин.

— Для примерно тысячи переселенцев в Сортавале возвели пять новых домов. С большинством нашли компромисс. На острове остались 50 человек, и лишь малая часть категорически не желает переезжать, — сообщил градоначальник.

По его словам, это три жителя Валаама. Несмотря на заявления островитян, Сергей Крупин отметил, что и с ними удастся найти общий язык.

Сергей Крупин. Фото: ИА "Республика" / Виталий Голубев.

Сергей Крупин. Фото: ИА «Республика» / Виталий Голубев

— Мы разговаривали с ними, аргументы у них следующие. У кого-то там бизнес – сезон недолгий, но, тем не менее, они развозят туристов на моторных лодках, кто-то торгует копченой рыбой. Кто-то хочет получить с монастыря еще некие дополнительные отступные – это сложившаяся практика и больше традиция. В принципе монастырь рассматривает все такие заявления. И в зависимости от того, насколько эти просьбы подкреплены аргументами, монастырь их удовлетворяет.

А вот точка зрения главы Карелии, которое он высказал изданию «Аргументы и факты»:

— Феномен Валаама создавался столетиями. Бурные события истории начала-середины XX века привели к уничтожению монастыря. Сегодня справедливость восторжествовала, но государство было обязано позаботиться и о светском населении. Была разработана специальная программа переселения, и большинство жителей острова смогли переселиться в благоустроенные квартиры на материке. Некоторые были против, по-человечески их можно понять. Мы намерены добиваться, чтобы расселение завершилось в ближайшее время, но при этом будем учитывать мнение и разумные требования переселенцев, — заявил Александр Худилайнен.

Глава Карелии Александр Худилайнен. Фото: ИА "Республика" / Николай Смирнов.

Глава Карелии Александр Худилайнен. Фото: ИА «Республика» / Николай Смирнов

Напомним, в конце 90-х годов государство решило передать Валаам Русской православной церкви. С 2001 года на материке, в Сортавале, начали строить жилые дома для переселенцев с острова — формально Валаам входит в состав Сортавальского городского поселения. Добровольно уехали не все. Около 15 лет продолжаются судебные тяжбы между мирянами и монастырем.

 

Общество   /   ,
Наша война - Вставай на лыжи
  • Elena Mikhaleva

    Несмотря на то, что пос.Валаам является часть г.Сортавала, мэр
    Сортавала совершенно не в курсе происходящих процессов на острове — или намеренно вводит в заблуждение республиканские власти и СМИ. Проф.непригодность или должностной подлог?

    На острове имеют постоянную прописку еще
    более 70 местных жителей, 9 (!) семей (это не менее 15
    человек) категорически отказываются выезжать в
    предоставленные помещения с плесенью в пром.зоне в Фанерном тупике.

  • kva

    Зачем их переселять, это что не люди? А что будет потом, в Исакиевский собор перестанут пускать посетителей в шортах и майках, женщин в брюках? Церковь для людей или люди для церкви?

  • dr

    изгнание