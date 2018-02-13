Газета «Карелия» проводит жеребьевку для кандидатов в президенты

Желающим на платной основе будут предложены печатные площади.

Жеребьевка по предоставлению платной печатной площади в газете «Карелия» для кандидатов в президенты Российской Федерации  пройдет 15 февраля в 15.00 в помещении редакции по адресу: Петрозаводск, проспект А.Невского, д.65.

 

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