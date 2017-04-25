Энергетики опровергли намерение отключить «Карелию-Маркет» от электричества

В ближайшее время здание торгового дома «Карелия-Маркет» не будут отключать от электричества. Об этом «Республике» сообщили в компании «Энергокомфорт».

Представитель энергетиков подтвердил, что компания направляла в Петрозаводские коммунальные системы заявку на частичное отключение электроэнергии, запланированное на 27 апреля. Однако с тех пор арендатор, ООО «Торговый дом Карелия-Маркет», начал погашать задолженность, и теперь вопрос об отключении не стоит.

Если на конец февраля задолженность арендатора перед энергетиками превышала 680 тысяч рублей, то на сегодняшний день она сократилась до 360 тысяч. При этом торговый дом обещает погасить остаток долга до 10 мая.

О возможном отключении торгового здания в центре Петрозаводска от электроэнергии сегодня сообщило издание «Петрозаводск говорит».