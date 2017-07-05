2,5 тысячи многодетных семей в Карелии хотят земельный участок

В очереди на получение бесплатного земельного участка стоят 2 498 многодетных семей из Карелии. За первую половину года предоставить участки смогли лишь 85 семьям, в прошлом году за аналогичный период землю получили 75 семей.

Госкомитет по управлению государственным имуществом ведет работу с местными властями по поиску подходящих участков земли. Благодаря такому взаимодействию удалось найти 30 участков в районе села Деревянное в Прионежском районе и 10 участков возле Сортавалы.

Единственный район, где не зарегистрировано ни одного заявления от многодетных семей, — Муезерский. Лидерами по числу заявлений стали Петрозаводск (почти 1,5 тысячи человек), Прионежский район (221 заявление), Кондопожский район (174), Олонецкий район (119 заявлений), Костомукша (97 заявлений).