Девушка-инвалид из Петрозаводска просит помощи в покупке спортивного лука

Петрозаводчанка Айна Шамурадова собирает деньги на покупку спортивного лука. Девушка имеет инвалидность, передвигается в коляске и уже несколько лет занимается спортивной стрельбой. До недавнего времени она пользовалась инвентарем одного из товарищей по команде, однако его пришлось вернуть. Теперь Айне нужно 143 тысячи на лук и снаряжение к нему.

— У меня и моей семьи нет средств на приобретение спортивного блочного лука, для нас это неподъемная сумма, — пишет Айна. — Поэтому я обращаюсь к вам и прошу вас помочь мне в покупке собственного профессионального лука, чтобы продолжать тренироваться и побеждать. И за все мои победы я буду благодарна только вам.

Девушка начала заниматься спортивной стрельбой в 2015 году, неоднократно побеждала в чемпионате Карелии по стрельбе из лука, заняла второе место на Открытом кубке Карелии и Открытом кубке «Белые ночи», получила второй взрослый разряд.

Все желающие поддержать спортсменку могут перевести деньги на банковскую карту: Номер карты Сбербанка: 639002259004404534

Держатель карты: Шамурадова Айна Керимовна.

Все подробности можно узнать в группе в «ВКонтакте».