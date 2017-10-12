Девелоперская компания грозится застроить берег Онежского озера в Петрозаводске

Сегодня информагентство «Республика» и ряд других карельских СМИ получили письмо от девелоперской компании GVA Sawyer. В релизе сообщалось о появлении в ближайшие несколько лет в Петрозаводске нового элитного жилого комплекса. Располагаться он якобы будет на территории 35 гектаров.

Согласно письму, на участке между Соломенским шоссе и береговой линией Онежского озера до 2018 года должны появиться жилые здания общей площадью более 220 тысяч квадратных метров, детский сад на 500 мест, общеобразовательная школа на 1200 мест и районный торгово-развлекательный комплекс.

Как нам сообщила заместитель мэра Петрозавосдка Юлия Мизинкова, городской администрации ничего не известно об этих планах.

– Этот участок земли находится на территории домостроительного комбината. Это частная территория. Возможно, ее собственники и нашли инвестора, но нам они об этом не сообщили. Нужно заметить, что сейчас эта земля не предусмотрена для строительства жилых зданий: это складская зона. Чтобы строить на этой территории жилой комплекс, нужно вносить изменения в генеральный план Петрозаводска. Без этого строить нельзя, – рассказала Юлия Мизинкова.

Заммэра также добавила, что изменения в генплан относительно этой территории планируются, однако денег на это в городском бюджете ни в этом, ни в следующем году не предусмотрено. Поэтому подобные планы, если это и правда, – очень отдаленная перспектива.

Мы попытались связаться с автором письма и позвонили в компанию GVA Sawyer. Нам сообщили, что письмо отправила PR-менеджер Наталья, однако она внештатный сотрудник фирмы и в офисе ее нет. Чтобы получить какие-либо комментарии по этому письму, корреспондента «Республики» попросили написать официальный запрос. Отметим однако, что коммерческие структуры по закону отвечать на запросы журналистов не обязаны.