Экс-депутат Законодательного собрания умерла в Карелии

Во вторник, 14 февраля, ушла из жизни депутат Законодательного собрания Карелии пятого созыва Татьяна Струкова. Как сообщили в пресс-службе парламента, ей было 50 лет.

Татьяна Алексеевна скончалась после продолжительной болезни. С начала года она лежала в Больнице скорой медицинской помощи Петрозаводска, в последнее время находилась в коме.

Татьяна Струкова 26 лет проработала в сфере образования и в Общественной палате Сегежского района. В Заксобрании депутат занимала должность заместителя председателя в комитете по образованию, культуре, спорту и делам молодежи.

«Республика» присоединяется к соболезнованиям родным и близким умершей.