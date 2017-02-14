Экс-депутат Законодательного собрания умерла в Карелии

Татьяна Струкова ушла из жизни на 51-м году жизни.

Фото: /karel.er.ru

Фото: /karel.er.ru

Во вторник, 14 февраля, ушла из жизни депутат Законодательного собрания Карелии пятого созыва Татьяна Струкова. Как сообщили в пресс-службе парламента, ей было 50 лет.

Татьяна Алексеевна скончалась после продолжительной болезни. С начала года она лежала в Больнице скорой медицинской помощи Петрозаводска, в последнее время находилась в коме.

Татьяна Струкова 26 лет проработала в сфере образования и в Общественной палате Сегежского района. В Заксобрании депутат занимала должность заместителя председателя в комитете по образованию, культуре, спорту и делам молодежи.

«Республика» присоединяется к соболезнованиям родным и близким умершей.

 

Общество   /   ,
Наша война - Вставай на лыжи
  • Сын

    почему вы выкладывете ложную информацию по поводу ее лечения?