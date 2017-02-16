Деньги на создание приюта для беременных женщин собирают в Петрозаводске

Как рассказала ИА «Республика» руководитель благотворительного фонда «Мама-дом» Людмила Драгунова, сейчас заключен договор об аренде трехкомнатной квартиры в Петрозаводске, которую планируют использовать под приют для беременных женщин и молодых мам, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

По словам руководителя фонда, принимать женщин будут абсолютно бесплатно на срок от месяца до трех. Попасть в приют можно, если молодой маме некуда идти или у нее дома сложились невыносимые условия.

Сейчас идет обустройство квартиры и организаторам приюта требуется мебель для мамы и малыша: пеленальные столики, детские кроватки, комоды и т.д.

Фонд «Мама-дом» был организован всего лишь месяц назад, тем не менее, говорит его директор, сейчас есть договоренность с рядом предпринимателей, которые готовы частично финансировать приют. Аренда квартиры будет обходиться в 16 тысяч рублей в месяц, плюс расходы на электроэнергию. Также приюту будут постоянно требоваться продукты питания как для взрослых, так и для детей.

Одновременно в приюте смогут находиться до 4-х мам с детьми.