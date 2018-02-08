Зарплаты артистам Театра кукол Карелии повышены в два раза

Фонд оплаты труда в Театре кукол Карелии увеличился, сообщили в администрации театра.

— Нам в культуре не индексировали заработную плату с 2012 года. И в конце 2017 года у нас существенно увеличилось финансирование на заработную плату. Артисты и художники театра получили заработную плату в два — два с половиной раза больше, чем получали, — сказала Любовь Васильева.

Служащие и работники получают повышенные зарплаты с ноября прошлого года. Теперь средняя сумма месячного денежного вознаграждения — 30 тысяч рублей. Оклад у работников театра не изменился, зато им увеличили стимулирующие надбавки и премиальные.

Любовь Васильева также рассказала «Республике», что пока учредитель — Министерство культуры Карелии — не утвердил штатное расписание и говорить об окончательных суммах жалования рано.

— Хотелось бы, чтобы произошло увеличение окладов, но пока Минфин не согласовывает повышение, — сказала Любовь Васильева.