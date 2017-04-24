Все в сеть!

18 апреля в Медиацентре «Vыход» писатель Дмитрий Глуховский и литературный критик и блогер Евгений Ермолин говорили о продвижении литературных произведений в интернете и вне его в современных условиях. Кто-то пришел в «Vыход» посмотреть на Глуховского, но большинство публики, судя по вопросам и реакции на высказывания спикеров, были заинтересованы в мастер-классе от экспертов.

До сих пор в Петрозаводске писатели и блогеры, кажется, относились к разным сообществам. Группа писателей — коллектив людей, имеющих общие цели, связанные с публикацией своих текстов и поиске читателей-покупателей. Блогеры — люди, в свободную от производства минуту транслирующие в соцсети то, что они увидели, поняли или почувствовали в текущий момент.

Столичные эксперты уравняли писателей и блогеров. Можно ли назвать, например, бизнесмена Вадима Маркелова, производящего тренажеры, писателем? Можно, поскольку он создал свою аудиторию читателей, определил тему и в системе пишет о своих впечатлениях от жизни в «Фейсбуке». Но может ли блогер рассчитывать на успех издания своего творчества после того, как читатели все уже прочитали в интернете?

Литературный журнал «Октябрь» совместно с Союзом писателей Москвы провел в Петрозаводске большую литературную акцию «Литературное собрание. Россия — множественное число». В Петрозаводске проходили встречи, дискуссии, презентации и разговоры о литературе в контексте современной жизни. Все события были бесплатными и принять участие в них мог любой петрозаводчанин, которого днем могли отпустить с работы. Среди участников форума были столичные писатели и авторы Дмитрий Глуховский, Павел Басинский, Андрей Аствацатуров, Виктория Лебедева. Карелия выдвинула своих авторов: Анну Матасову, Дмитрия Ищенко, Дмитрия Новикова, Александра Бушковского, Ирину Мамаеву, Елену Пиетиляйнен. Северо-Запад представили поэты и писатели Дмитрий Ищенко, Дмитрий Булатов, Лета Югай. Модератором многих встреч выступила главный редактор толстого журнала «Октябрь» Ирина Барметова.

Опыт № 1. Дмитрий Глуховский

Писатель Дмитрий Глуховский считает, что свободный доступ к его текстам в интернете не мешает продвижению его книг и не снижает тиражи. Он уверен, что настоящий писатель не должен думать о выгоде, связанной с публикацией произведений.

Дмитрий Глуховский — писатель и журналист (военный корреспондент, радио- и тележурналист). Работал в европейских и российских СМИ. Колумнист изданий «Сноб» и GQ. Автор культового романа «Метро 2033», переведенного на 37 иностранных языков, еще четырех романов и двух сборников рассказов. Создатель книжной серии «Вселенная «Метро 2033». Лауреат премии Eurocon (ESFS Awards) / Encouragement Awards / Лучший дебют.

— Я человек из интернета. Есть у меня такая книжка «Метро 2033». После нее я написал и другие книжки, но люди ассоциируют меня с первой. Сейчас мне 37 лет, а начал я писать, когда мне было 17, сразу после школы. Потом я учился и работал за границей, и никакого доступа к издательствам у меня не было. Я не мог зайти, например, в редакцию и занести рукопись. В 2002 году я дописал свою первую книгу и стал рассылать ее в разные издательства. Где-то меня проигнорировали, где-то сказали «не наш формат» или «приходи через три недели» и так далее. Утомившись ждать, я решил опубликовать книгу сам. Сам смастерил себе сайт и разместил там книжку. Это было задолго до серверов «Проза.ру» и «Стихи. ру» — нынешних агрегаторов или братских могил текстов.

Все меня пытались отговаривать: у тебя своруют текст или не станут покупать книгу, если она выйдет. Но главным опасением было воровство. Меня это не остановило, потому что важнее было, чтобы люди читали. И я разместил текст в открытом доступе. Взял музыку, чужую, из «Матрицы» или «Бойцовского клуба», и собрал иллюстрации для правильного настроения.

До сих пор многие боятся открывать свои тексты, а меня это очень выручило. Потом я пошел работать в журналистику и вернулся к книге через два года. Стал частями публиковать продолжение истории. Когда тебя хвалят не только родственники, это мотивирует.

Когда мои книги стали публиковать, я не оставил практики размещения текстов в интернете. Я считаю, что люди, покупая книгу, должны знать, за что они отдают деньги. Чтобы читать мои книги, необязательно их покупать — я не обеднею. Глупо относиться к литературе как бизнесу и источнику постоянного заработка.

Зачем людям платить за то, что они не знают? Если им понравится, то, может, купят книгу. Это своего рода возвращение к площадному искусству: хорошо выступил — накидают в шапку монет, плохо — уйдешь ни с чем.

Шестая презентация «Метро 2035» — магазин Молодая гвардия на Полянке. Фото: из личного архива Дмитрия Глуховского Афиша выступления Глуховского в Москве. Фото: из личного архива Дмитрия Глуховского

Сейчас я использую для продвижения книг и социальные сети с их новыми функциональными возможностями. Для нового романа я оформляю каждую главу в мультимедийном ключе. Начал специально приглашать композиторов, чтобы они придумали музыку под настроение моих героев. Сейчас для книжки создается саундтрек, где-то художники приглашаются, где-то фотографы. С товарищами снимаем короткие 12-секундные видео — короткие клипы, которые иллюстрируют жизнь того или другого персонажа. Все это я активно использую в пабликах и соцсетях. И все это не мешает мне нормально издавать книги.

Для меня важным стало общение с живым читателем. Я его знаю по соцсетям, могу составить читательский портрет. «Фейсбук» я рассматриваю как лучшее место для связей с профессиональными сообществами. Неважно, где ты живешь, из любой точки можно обратить на себя внимание профессионалов.

Среди подписчиков в ФБ мало найдется покупателей книг. «ВКонтакте» — это обращение к конечному читателю. Будем практиковать авторское чтение глав — функционал сервера позволяет это делать. «Инстаграм» позволяет представить себе человека. Все интернет-инструменты разные по содержанию и по смыслу.

К сожалению, из-за чудовищного шума в интернете нужно заниматься самопиаром. Если скромничать и отказываться от этого, никто не будет о тебе слышать и знать. Это сложная тема, поскольку меня воспитывали так, чтобы я не навязывал себя другим.

Меня редко узнают на улице. Я не тщеславен, я только хочу, чтобы читали мои книги. То, что Михаила Веллера показывают по телевизору, не сказывается на продаже его книг. Его узнают на улице, но его читают те, кто читал.

Опыт № 2. Евгений Ермолин

Литературный критик призывает творцов к активному выражению себя в соцсетях. Если не стучаться в двери, никто их не откроет.

Евгений Ермолин — профессор, доктор педагогических наук, кандидат искусствоведения, заведующий кафедрой журналистики и издательского дела Ярославского государственного педагогического университета. Блогер, модератор сайтов в Рунете, литературный критик. Автор четырнадцати книг, часть которых посвящена современному литературному процессу. Лауреат премии «Антибукер», премии им. И.П. Белкина. Член Литературной академии национальной премии «Большая книга».

— Я давно заподозрил, что литература и журналистика будут уходить в интернет. Сейчас этот процесс идет активно — наступила эпоха социальных сетей. «Фейсбук» — самая благожелательная и перспективная среда для творчества. Нужно быть писателям не только на бумаге, но и в сетях, иначе есть риск остаться незамеченным. С другой стороны, аудитория в интернете постоянно обновляется. Да, люди долго помнят твой успех, поэтому все не разбегутся, но журналисту удержать аудиторию одним постом сложно.

Общение в соцсетях не должно быть принудительным и вынужденным. Ты сам должен быть заинтересован в этом общении, и люди должны быть тебе интересны.

Общение в интернете воодушевляет, позволяет открыть и осознать себя лучше.

Говорят, что литература — это для вечности, а не сиюминутное. Да, это актуальная литература, она зависит от момента. Каждый день удачные посты не получаются, но тем не менее.

Блогинг — это и самоограничение: пишешь в основном про себя. Многие блогеры преуспели, потому что умеют живописно рассказывать о себе. Например, Диляра Хасбулатова, которая сделала из анекдотов о своей жизни вызывающий самоотчет. Есть авторы, которых до популярности в соцсетях никто не знал. С другой стороны, Татьяна Толстая, уже известный писатель, имеет огромное количество читателей в ФБ.

Авторские блоги — это не обязательно самопредъявление. В качестве примера — авторский блог Сергея Чупринина, главного редактора журнала «Знамя». Он предался воспоминаниям о литературной жизни советского времени. Память у него хорошо организована, он помнит нюансы той жизни. Это творчество пользуется спросом в ФБ. Есть и печатная версия «Вот жизнь моя. Фейсбучный роман».

Можно реализовать проект, где ты будешь не на главных ролях. Для примера — опыт главного редактора журнала «Новый мир» Андрея Василевского. Он ведет в соцсетях справочный блог — мало пишет от себя, но занимается отбором репостов, сюжетов для постинга. Дает ссылки на других и редко — авторские ремарки. Там он совсем за кулисами.

Сейчас размываются границы между литературой и журналистикой. Социальные сети — творческая коммуникация с аудиторией, где важно, как ты чувствуешь себя сегодня. Важный момент связан с ситуацией доверия между вами и читателями. Как только этот элемент возникает, нужно его удерживать. Это сложная задача. Рефлекс доверия очень важен. Умение его сохранить и поддержать, находить постоянно контакт и пребывать в состоянии этого контакта. Сегодня у вас один читатель, а завтра — другой. И он может реже вступать с вами в коммуникацию.

Как найти аудиторию, которая вам нужна? Студентов я учу обращать на себя внимание, комментируя посты людей, которые вам интересны. Но студенты чаще всего робкие и стеснительные. Или им нечего сказать. Надо стучаться в разные двери, если не стучаться — тебе и не откроют.