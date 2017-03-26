Для здоровья души

В профессиональный праздник работников российской культуры врио главы Карелии Артур Парфенчиков посетил Дом Кантеле. Руководитель региона поздравил коллектив одного из самых успешных ансамблей за всю историю республики.

— С 2006 года ваш профессиональный праздник отмечается в России. И это подчеркивает значимость – я не хочу сказать профессии — вашего служения народу, — отметил Артур Парфенчиков. — Потому что культура – это сфера, которая отвечает за здоровье и благополучие души. Человека, общества, нации. Самобытность народа, его корни – они как раз находятся в духовном восприятии. И с этой точки зрения невозможно переоценить важность того служения, которое вы несете.

Недавно успехи национального ансамбля «Кантеле» отметили государственной премией. Создатели одной из 26 программ коллектива – «Русские Карелии» — получили на четверых один миллион рублей. Это автор идеи и руководитель проекта, директор ансамбля Лилия Степанова, автор эскизов сценических костюмов Алла Власенко, автор музыки, оркестровок и оркестровых обработок, худрук ансамбля Вячеслав Иванов и автор хоровых обработок, главный хормейстер «Кантеле» Марина Устинова.

— Символично, наверное, что оценили именно программу «Русские Карелии», которую мы посвятили народам, проживающим на территории нашей республики: это пудожгорье, карельское Заонежье и карельское Поморье, — рассказал Вячеслав Иванов. — Работали интересно и сложно. Было очень много консультаций со специалистами – этнографами, этно музыковедами, с теми, кто может дать нам хорошие советы. И что-то с благодарностью воспринимаем и воплощаем в наших программах.

— Премия – это очень почетно. И для меня лично, и для всего нашего коллектива. Оказаться, конечно, среди людей, которые вносят очень существенный вклад в развитие культуры всей страны, всей нашей России – это очень почетно, — отметила Марина Устинова. — И представлять Карелию от нашего коллектива – это неожиданно и, наверное, еще пока не осознано.

Директор национального ансамбля заявила со сцены, что над программой «Русские Карелии» работал весь коллектив. Поэтому лауреаты госпремии решили большую часть премии – 600 тысяч рублей – передать на нужды «Кантеле».

После официальной части встречи и перед праздничным концертом руководству республики показали Дом Кантеле. Рассказывая об основателе и первом руководителе ансамбля Викторе Пантелеймоновиче Гудкове, нынешний директор Лилия Степанова подала Артуру Парфенчикову идею назвать в честь именитого этнографа, композитора и поэта один из петрозаводских парков или скверов. Врио главы Карелии идею поддержал и посоветовал поскорее направить официальное обращение в мэрию.