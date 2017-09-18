Варваринскую церковь в Типиницах отреставрируют через год

Контракт на реставрацию церкви святой Варвары в Типиницах выиграла питерская компания «ПГС II». Работы по восстановлению памятника федерального значения должны быть завершены к концу ноября следующего года. Об этом сообщил гендиректор строительной компании «ПГС II» Николай Панарин. Эта компания также занимается ремонтом Благовещенского собора в городе Кемь.

Реставрация храма святой Варвары затянулась на несколько лет. По утвержденному проекту церковь разобрали в 2016 году на месте изначальной постройки, в нежилой деревне Яндомозеро, и перевезли в деревню Типиницы, где должны были в этом же году вновь восстановить. Однако, по словам специалиста Госкомитета охраны памятников культуры Карелии Светланы Куспак, подрядчик, компания ООО «Эшель», не выполнила условия контракта и договор был расторгнут.

Стоимость реставрации храма по новому контракту — 21 миллион рублей. Заказчиком выступает Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации.