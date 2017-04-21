Победителей конкурса «Книга года Карелии — 2016» наградили в Нацбиблиотеке

В Национальной библиотеке наградили победителей республиканского конкурса «Книга года Карелии – 2016». Жюри оценивало кандидатов в пяти номинациях.

Экспертами конкурса стали специалисты в области издательского дела, полиграфии, книжной торговли, художники, члены союза писателей, библиотекари. Оценивались качество редакционно-издательской подготовки, уровень полиграфии, художественные достоинства, тематическая направленность.

Награждение победителей конкурса «Книга года Карелии — 2016». Фото: ИА «Республика» / Николай Смирнов. Награждение победителей конкурса «Книга года Карелии — 2016». Фото: ИА «Республика» / Николай Смирнов. Награждение победителей конкурса «Книга года Карелии — 2016». Фото: ИА «Республика» / Николай Смирнов. Награждение победителей конкурса «Книга года Карелии — 2016». Фото: ИА «Республика» / Николай Смирнов. Награждение победителей конкурса «Книга года Карелии — 2016». Фото: ИА «Республика» / Николай Смирнов.

В номинации «Лучшая книга на карельской, вепсском или финском языке» победителем стали «Большой карельско-русский словарь (ливвиковское наречие)», «Большой русской-карельский словарь (ливвиковское наречие)» и «Русско-карельский словарь (северно-карельские диалекты)» издательства «Периодика».

«Лучшим учебным изданием» жюри признало книгу Светланы Петряковой «Кижская палитра», которую выпустило издательство музея-заповедника «Кижи». Победителем в номинации «Лучшая книга для детей и юношества» стала «Древняя легенда Шоколадной страны про мальчика, который не любил шоколад» Вениамина Слепкова.

Награждение победителей конкурса «Книга года Карелии — 2016». Фото: ИА «Республика» / Николай Смирнов. Награждение победителей конкурса «Книга года Карелии — 2016». Фото: ИА «Республика» / Николай Смирнов. Награждение победителей конкурса «Книга года Карелии — 2016». Фото: ИА «Республика» / Николай Смирнов. Награждение победителей конкурса «Книга года Карелии — 2016». Фото: ИА «Республика» / Николай Смирнов. Награждение победителей конкурса «Книга года Карелии — 2016». Фото: ИА «Республика» / Николай Смирнов. Награждение победителей конкурса «Книга года Карелии — 2016». Фото: ИА «Республика» / Николай Смирнов.

«Лучшей книгой в области художественной литературы» эксперты назвали книгу «Сын Веры: Роберт Рождественский и Карелия», подготовленную народным писателем республики Маратом Тарасовым и заслуженным журналистом Карелии Юрием Шлейкиным.

Наконец, приз за «Лучшее художественное оформление и полиграфическое исполнение» получила книга «Снигири» издательства «Северное сияние».

Всего в 2016 году в республике было издано 595 книг и брошюр, среди них – произведения карельских писателей, деловая и краеведческая литература, книги для детей, учебная и научная литература.