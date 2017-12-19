Троллейбус Дедов Морозов проехал по улицам Петрозаводска

Традиционный саммит Дедов Морозов прошел в Петрозаводске. Два десятка новогодних волшебников собрались в мэрии города, чтобы объявить праздничный сезон открытым. Волшебников поприветствовал глава Карелии Артур Парфенчиков.

— Несколько подарков горожане уже получили: сегодня мы открыли Гоголевский мост, на днях машины пошли по понтонной переправе в Соломенном, сегодня же мы запустили очистные сооружения. Теперь вода из-под крана в городе чище, чем та, что продается, и уж точно чище, чем в родниках, — рассказал руководитель региона.

Дедов Морозов глава попросил приглядеть за погодой — чтобы на Новый год не было оттепели.

После саммита волшебники погрузились в специальный новогодний троллейбус и проехали в нем по улицам города. На остановках Деды Морозы водили хороводы с горожанами и дарили детям сладости. Останавливались на проспекте Ленина, площади Гагарина, Красноармейской улице и проспекте Александра Невского. Завершился маршрут на площади Кирова. Там Деды Морозы устроили большой хоровод.