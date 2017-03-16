Театральный фестиваль «Онежская маска» стартовал в Петрозаводске

Смотр лучших актерских работ, номинированных на премию «Онежская маска», начнется 18 марта. В конкурсе участвуют все профессиональные театральные коллективы Петрозаводска: Музыкальный и Национальный театры, «Творческая мастерская», Ad Liberum, Театр кукол Карелии, а также художественное объединение «FreeДомТеатр». В течение девяти дней покажут 17 спектаклей.

Лучшие работы выберет профессиональное жюри. В этом году его возглавит московский театральный критик Глеб Ситковский, который входит в состав экспертов ведущих театральных премий и фестивалей, в том числе «Золотой маски». В состав жюри «Онежской маски» вошли также шесть актеров разных трупп, а также четверо журналистов.

Актерские работы будут оценивать по 11 номинациям. Эксперты выберут исполнителя лучших женской и мужской ролей, роли второго плана. Награду получит и лучший дебютант сезона. Кроме того, победителей будут определять в номинациях «Лучшая роль в спектакле для детей», «Лучший актерский ансамбль» и в четырех специальных номинациях: «Премия критиков», «За честь и достоинство», «За преданность театру», а также премия «Форс-мажор» от жюри «Онежской маски».

За дневником фестиваля можно следить в социальных сетях «ВКонтакте» и Facebook.

Церемония вручения «Онежской маски» пройдет 27 марта в 18:00 на сцене Театра кукол. Билеты уже продаются в кассах всех театров города.