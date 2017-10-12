Руины поликлиники на проспекте Ленина в Петрозаводске снесли

Руины старой детской поликлиники исчезли с проспекта Ленина в Петрозаводске – рабочие разобрали деревянную часть разрушенного здания. Стоять остался только каменный фасад, выходящий на проспект.

Как сообщают «Вести — Карелия», поликлинику разбирали вручную, чтобы не повредить исторические бревна. Часть из них будут использовать для реконструкции здания поликлиники. Поскольку у здания есть статус объекта культурного наследия, за работами наблюдали специалисты Комитета по охране объектов культурного наследия.

Городские власти обещают проконтролировать, чтобы здание было восстановлено в своем историческом облике. Что будет внутри, пока не решено, один из вариантов – гостиница. Мэр Петрозаводска Ирина Мирошник считает, что это хорошая идея.

Напомним, разбирать здание стали еще в августе. Собственник Чеслав Скрипин начал демонтаж из соображений безопасности: поликлиника накренилась и могла обрушиться. В руины здание превратилось после пожаров в начале двухтысячных. В 2013 году компания «Техпромстрой» начала снос здания. Экскаваторы приехали на объект в выходной день без ведома мэрии. Завершить снос не дали представители городских и региональных властей, общественность и полицейские.