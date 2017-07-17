Три юбилея на село

Неподалеку от Онежского озера на живописной поляне в поселке Шелтозеро растет Древо жизни: молодая, пушистая сосна — символ традиционного праздника вепсов. Девушки в национальных костюмах раздавали гостям разноцветные ленточки, которые можно было, загадав желание, привязать к веточке сосны. Дарили посетителям и конфеты с предсказаниями. Кто-то смеялся, а кто-то и задумывался.

Торжественная часть началась с выступления врио главы Карелии Артура Парфенчикова. Символом сохранения народных традиций и языка вепсов, развития этнической самобытности коренных народов республики назвал руководитель региона праздник «Древо жизни».

— Благодаря таким мероприятиям мы можем ощутить национальный дух одного из коренных народов Карелии, получить возможность прикоснуться к уникальной культуре вепсов, — сказал руководитель региона. — Представители вепсов внесли достойный вклад в историю нашего края и России. Вепсскую землю прославил преподобный Александр Свирский. Большой вклад в развитие Карелии внес купец Марк Пименов и многие другие промышленники и купцы. Мы должны гордиться нашими земляками, сохраняя их традиции, культуру, язык. Через изучение языка нашими детьми, молодежью мы выполняем важнейшую задачу по сохранению культурного наследия нашей республики, — подчеркнул Артур Парфенчиков.

Поздравил собравшихся и председатель Законодательного собрания Республики Карелия Элиссан Шандалович, отметив, что Россия едина благодаря своему уникальному национальному многообразию.

Затем последовало выступление Вепсского народного хора – одного из старейших и единственного вепсского коллектива в Карелии. В течение многих десятилетий коллектив ведет кропотливую работу по возрождению истинно вепсского песенного фольклора и народной хореографии. Бережно обрабатываются старые и создаются новые песни и сценические номера. Вепсский народный хор восстанавливает по крупицам творчество своего народа. Благодаря фольклорным экспедициям был восстановлен целый пласт протяжных песен, которые исполняются стали золотым фондом репертуара хора.

Почти часовое выступление коллектива стало главным событием праздника «Древо жизни» и было восторженно встречено публикой. После завершения концерта руководитель региона в неформальной обстановке на берегу озера выразил благодарность артистам за огромный вклад в сохранение культуры вепсов через песенное искусство и назвал народный коллектив достоянием республики.

Руководитель региона ответил на вопросы участников хора, которые касались необходимости продолжить работу по сохранению творчества, культуры и языка вепсского народа. Важную составляющую в этом занимает туристическая привлекательность вепсских поселений, зависящая, в том числе, от развитой инфраструктуры территории.

Тем временем гости смогли увидеть выступления творческих коллективов из Петрозаводска, попробовать блюда национальной кухни, принять участие в разных конкурсах и много узнать о традициях и занятиях одного из коренных народов Карелии – вепсов. А родителям самых маленьких гостей праздника 2016-2017 года рождения вручили значки «Рождены в Шелтозере».

Артур Парфенчиков посетил торговые ряды, где были представлены изделия народных промыслов вепсов, приобрел традиционный вепсский головной убор, после чего направился в историческое здание постройки 1814 года. Сейчас в доме семьи Мелькина размещается Шелтозерский вепсский этнографический музей.

Сегодня фонды музея насчитывают около 9500 экспонатов: археологические находки, глиняная и деревянная посуда, изделия из бересты и соломы, продукция кузнечного промысла, ткачество, письменные источники, фотодокументы и др. Выставляются из них более 2000 единиц. За год музей посещает около 10 тысяч человек.

Артур Парфенчиков имел возможность оценить уникальные коллекции о традиционных занятиях и промыслах, быте и хозяйстве, народных верованиях и праздниках вепсов. Завмузея Наталья Анхимова провела для руководителя региона экскурсию, познакомив с основными выставками и экспозициями.

Добавим, что в этом году праздник финансировался из федерального бюджета. Средства были привлечены правительством на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.