Музей «Кижи» приглашает на открытие выставки «Свет души моей»

Выставка откроется 29 сентября в 15:00 в выставочном зале музея «Кижи» (Петрозаводск. ул. Федосовой, 19). Экспозиция представляет работы участников международного конкурса детского творчества «Свет души моей» в рамках проекта «Детский центр «Преображение», сообщает пресс-служба музея. Проект был одобрен фондом поддержки гуманитарных и просветительских инициатив «Соработничество» в ходе международного открытого грантового конкурса «Православная инициатива 2016–2017».

На открытии выставки состоится церемония награждения победителей конкурса «Свет души моей».

На конкурс поступило 463 работы. Это рисунки, предметы прикладного творчества, игрушки, макеты, созданные детьми от 4 до 16 лет.

В конкурсе приняло участие около 500 человек из 70 городов и населенных пунктов России, а также стран ближнего зарубежья.