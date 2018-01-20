Книгу о карельских святых издали на шести языках

Сегодня в Петрозаводске в Национальной библиотеке Карелии прошла торжественная презентация книги «Наши небесные защитники – карельские святые». Она издана на шести языках – русском, карельском, белорусском, украинском, армянском и английском.

Как отметила составитель текста и автор иллюстраций книги Светлана Шлыкова, это уже второй тираж произведения. Первый она назвала пробным: он включал только 43 книги. А вот выход в свет второго – по ее словам – более знаковое событие. Во-первых, это уже 1000 книг, а во-вторых – произведение «Наши небесные защитники – карельские святые» издано не только на русском языке, но и еще на пяти. Второй тираж книги появился при финансовой поддержке благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко.

– Это книга важна: она показала, как много разных людей могут объединиться вокруг чего-то доброго. Люди невзирая на какие-то различия, на то, что проживают в разных городах и странах, объединились и сделали хорошее дело. Ведь теперь и взрослые, и – самое главное – дети могут читать такие тексты в родной языковой среде, – рассказала Светлана Шлыкова.

Автор книги также добавила, что весь тираж книги разойдется по городским, сельским и школьным библиотекам, музеям, детским больницам, центрам помощи детям, а также отправится в Президентское кадетское училище Петрозаводска и Кадетский корпус Карелии.

На торжественную презентацию книги пришел митрополит Петрозаводский и Карельский Константин. Он отметил, что это произведение очень важное для воспитания молодого поколения.

– Эта книга – пускай и несколько запоздалый, но все-таки необходимый шаг для воспитания нашего поколения в традициях добра, православной церкви, помощи и ненасилия над другими. Все то, что делало наш народ сильным и непобедимым в смирении, терпении, трудолюбии, можно найти в этой книге. Я очень желаю, чтобы эта книга стала настольной в каждой христианской семье: ведь она очень необходима и востребована. Я рад тому, что именно в Карелии произошло такое беспрецедентное событие – издана книга про святых и переведена на шесть языков, – заявил митрополит Петрозаводский и Карельский Константин.

После вступительной речи глава республиканской православной церкви вручил благодарственную грамоту составителю текста и автору иллюстраций книги Светлане Шлыковой.

Замминистра национальной политики Карелии Андрей Манин от имени главы Карелии Артура Парфенчикова, регионального правительства и себя лично поздравил присутствующих с появлением книги о местных святых.

– Необычность этой книги в том, что впервые появилось пособие, которое доступно и для взрослых, и для детей младшего школьного возраста. В книге есть не только словник, но и молитвы, возносимые карельским святым. Особенность книг еще и в том, что целый ряд обществ объединился для того, чтобы сделать перевод молитв. Это самый лучший и наглядный пример объединения разных обществ, а также пример укрепления единства российской и карельской нации, – заявил Андрей Манин.