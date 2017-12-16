Глава Карелии поздравил Поморский народный хор с 80-летием

Сегодня один из старейших творческих коллективов республики – Поморский народный хор – отмечает 80-летие. Как отмечает пресс-служба регионального правительства, это символ и туристический бренд Беломорской Карелии.

Глава региона Артур Парфенчиков во время рабочей поездки по северным районам республики побывал на праздничном концерте коллектива и поздравил его с юбилеем, отметив большой вклад в сохранение русской поморской культуры.

Поморский народный хор был создан в 1937 году. Особенность коллектива в том, что он стремится воспроизвести старинные песни, сохранив все отличительные признаки местной традиции. Уникален его репертуар — хор исполняет только народные песни поселений Белого моря, уникальны манера звучания и поморские наряды.

Артур Парфенчиков выразил коллективу глубокую признательность за преданность народному творчеству и высокое исполнительское мастерство.

— Мы чествуем одно из главных достояний нашей культуры и республики — Поморский народный хор. В наше время очень важно сохранение корней, традиций, истоков. Каждый человек должен знать, откуда его предки, откуда он родом. Своим творчеством Поморский народный хор обеспечивает связь между поколениями, способствует бережному отношению к истории своей малой родины. То, что делает коллектив, действительно невозможно переоценить. Огромное вам спасибо, — обратился Артур Парфенчиков к артистам Поморского хора.

За свою многолетнюю историю хор неоднократно становился лауреатом фестивалей и конкурсов различных уровней. Уже много лет он носит звание «Народный коллектив самодеятельного художественного творчества».

В Беломорске Артур Парфенчиков также посетил Центр поморской культуры, который занимается сохранением культурного наследия поморов, возрождением и популяризацией традиций поморской культуры.