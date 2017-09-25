Детскую команду КВН из Петрозаводска будут показывать на федеральном канале

Петрозаводская команда КВН «Противостояние» с 17 по 24 сентября участвовала в VII Международном фестивале детских команд в Анапе. Из 142 творческих групп «Противостояние» и еще 11 команд прошли отбор в телевизионный сезон всероссийской юниор-лиги.

Как нам сообщили кураторы детской команды, съемки сезона начнутся в январе. Проходить они будут в Москве. По предварительной информации, увидеть юных кавээнщиков из Петрозаводска смогут зрители телеканала СТС.

Отметим, что это первая карельская команда КВН, выступления которой будут показывать на федеральном канале.