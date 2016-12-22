500 детей из всех районов республики приехали на главную ёлку Карелии

Школьники со всех районов республики прибыли в Петрозаводск 22 декабря на главную ёлку Карелии. По традиции гостей принимали в Музыкальном театре.

500 детей, показавших в 2016 году успехи в учебе, спорте и творчестве, посмотрели в исполнении актеров театра балет «Щелкунчик» и получили сладкие подарки от главы республики.

От лица Александра Худилайнена гостей праздника поздравила Валентина Улич.

— Каждый год глава Карелии приглашает ребят на главную ёлку республики. Вы очень много работали в течение года: побеждали в конкурсах, занимались дополнительным образованием. Вы просто молодцы, — обратилась к школьникам заместитель премьер-министра правительства Карелии. — Мы все ждем от Нового года необыкновенного волшебства и чудес. И они на самом деле случаются, только надо в это очень-очень верить. Поэтому мы надеемся, что наступающий год обязательно будет для вас добрым, волшебным и все ваши мечты обязательно исполнятся. Но надо помнить одно: чтобы все мечты сбывались, нужно и самому поработать. Все ваши успехи, это успехи еще и ваших родителей, ваших педагогов, ваших тренеров. Не забудьте и их поздравить с Новым годом.

Кроме торжественной части праздника, для школьников подготовили увлекательную программу. Дети посетили Музей изобразительных искусств, Детский эколого-биологический центр и Центр ремесел.