Чертов стул в Петрозаводске обработают противоклещевыми средствами

Перечень территорий, которые подвергнутся противоклещевой обработке, в нынешнему году увеличат. Об этом на совещании по благоустройству города сообщил председатель комитета ЖКХ Денис Жердев.

Жердев рассказал, что мероприятия по акарицидной обработке городских территорий пройдут в рамках общегородской акции «Чистый Петрозаводск». Противоклещевыми химическими средствами обработают все основные городские парки и места отдыха жителей, в том числе Чертов стул.

Работы по договору будет выполнять компания»КарелДезСервис».

Напомним, что, несмотря на холода, в Карелии уже начался клещевой сезон: неделю назад в Пудожском районе паразит укусил пятилетнего ребенка.