Артур Парфенчиков предложил создать хирургический центр на базе Лоухской ЦРБ

Посещение поселка Чупа глава Карелии начал со стационара Лоухской центральной больницы. Осмотрев хирургическое отделение, оценив его возможности, руководитель республики предложил на базе этого учреждения создать хирургический центр для всего района.

— Надо максимально загрузить эту больницу, если мы хотим ее сохранить. Хорошо, чтобы люди знали, что здесь находится больница, где пациентам могут оказать квалифицированную медицинскую помощь. Рядом федеральная трасса, летом до трехсот студентов работают на островах. Для осуществления этих планов необходимо закупить современное диагностическое оборудование, — сказал Артур Парфенчиков.

Также по итогам встречи с местными жителями глава республики распорядился организовать выездную работу петрозаводских медиков в поселке. Чупинцев будут принимать кардиолог, отоларинголог, офтальмолог и другие специалисты.

Основным же вопросом для жителей поселка является модернизация систем водоснабжения и канализации. Министр строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Олег Ермолаев ответил, что правительство окажет всестороннюю помощь в реконструкции канализационных очистных сооружений включая проект в различные программы.

Еще одним пунктом посещения стал Чупинский детский сад, куда ходят больше ста детей. В этом году детсад стал победителем республиканской программы поддержки местных инициатив. Более полутора миллионов рублей из республиканского и местного бюджетов плюс активная финансовая помощь жителей на общую сумму 300 тысяч рублей – и в здании установлено 80 энергосберегающих окон.