Артур Парфенчиков выйдет в рейд против браконьеров на озерах Карелии

Врио главы Карелии Артур Парфенчиков примет участие в рейде по отлову браконьеров на Онежском озере. Об этом руководитель региона заявил в правительстве республики на совещании по обеспечению правопорядка. Артур Парфенчиков попросил инспекцию и силовиков организовать рейд в мае, чтобы лично проверить, как ведется работа в сфере рыбоохраны.

По словам Артура Парфенчикова, жители Карелии сообщают о многочисленных случаях незаконного вылова рыбы в нерестилище судака в западной части Онежского озера. Поэтому вопрос о браконьерстве на воде был поставлен в график работы координационного совещания вне плана.

Работу по контролю над водоемами Карелии проводит отдел надзора и рыбоохраны Северо-Западного территориального управления Федерального агентства по рыболовству вместе с МВД. На совещании начальник отдела надзора ведомства Сергей Поздняков сообщил, что в 2016 году инспекторским составом отдела были проведены 762 рейда и 32 проверки, составлено около двух тысяч протоколов об административных правонарушениях.

Общая сумма наложенных штрафов — четыре с половиной миллиона рублей, за год было изъято около трех тысяч килограммов рыбы и 100 транспортных средств.